publié le 25/10/2019 à 11:55

"Pour moi, à l’époque, l’absence d’expression n’était pas synonyme de refus". À la barre, Cédric C. a reconnu les faits d'agressions sexuelles qui lui sont reprochés. Cet ancien contrôleur SNCF profitait de la proximité avec les jeunes passagères de train pour commettre ses méfaits. Jeudi 24 octobre, il a été condamné à 30 mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (Isère).

L'affaire remonte au 25 août 2016, raconte Le Dauphiné Libéré. Ce jour-là, une jeune fille raconte s'être fait agresser sexuellement dans un TER reliant Grenoble à Lyon. Elle porte plainte et découvre qu'elle n'est pas la seule victime de cet homme âgé d'une trentaine d'années. L'enquête révèle que celui-ci sévit également sur internet : il séduit des jeunes femmes mineures et fait pression pour qu'elles gardent le silence.

Pendant son procès, l'expert-psychiatre du tribunal l'a décrit comme "pervers" et "manipulateur". Le prévenu a assuré avoir changé : "Aujourd’hui, mes pulsions sont maîtrisées." Le tribunal a suivi les réquisitions et l'a finalement condamné à 30 mois de prison ferme, avec une obligation de soins et une stricte interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineures.