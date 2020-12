publié le 15/12/2020 à 08:26

Bonne nouvelle pour la planète et pour l'emploi : le gouvernement s'apprête à lancer un grand programme de rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics, une opération à plus de 2,5 milliards d'euros. Tribunaux, commissariats, casernes, gendarmeries, centres des impôts... Au total, 4.200 "passoires thermiques" vont être rénovées partout en France.

Mais la priorité est donnée aux étudiants : 1,3 milliard d'euros est réservé à la rénovation des lieux d'hébergement tels que le CROUS de Paris, mais aussi des universités vétustes comme Aix-Marseille, le campus santé de Rennes-1, le STAPS de Montpellier ou encore des grandes écoles comme Saint-Cyr ou Centrale Lyon.

L'objectif est d'améliorer les conditions de vie au travail et l'accueil des usagers, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les chantiers débuteront dès 2021 et devraient durer trois ans.

Au total, 20.000 emplois vont être créés dans le bâtiment. "Il va falloir recruter parmi les demandeurs d'emploi, territoire par territoire en fonction des besoins, et former les jeunes en apprentissage dans nos entreprises", se réjouit Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la fédération des artisans du bâtiment.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - C'est à partir de ce mardi 15 décembre que vous n'aurez plus besoin de la fameuse attestation pour vous déplacer. En journée, plus de limite de temps, ni de distance, donc, mais une nouvelle attestation est en revanche nécessaire pour déroger au couvre-feu, mis en place sur tout le territoire de 20h à 6h.

Élection américaine - Pas de surprise lundi lors du vote des grands électeurs aux États-Unis : Joe Biden a bien été élu président par 306 voix contre 232 pour Donald Trump. Pour la première fois, ce vote était télévisé pour ne pas alimenter les théories du complot de la part du camp trumpiste.

Décès - L'ancien sélectionneur des Bleus et entraîneur du PSG, de Liverpool et de l'OL, Gérard Houllier, est mort lundi à 73 ans, deux jours après une opération du cœur. "Il a pu savourer la victoire de l'OL (contre le PSG, dimanche), et puis il s'est éteint de manière aussi discrète qu'il était aimé par tout le monde", a salué le président du club lyonnais Jean-Michel Aulas.