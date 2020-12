Convention citoyenne : les annonces d'Emmanuel Macron

publié le 14/12/2020 à 23:14

Emmanuel Macron a rencontré les membres de la Convention Citoyenne pour le climat à partir de 17 heures lundi 14 décembre au Conseil économique et social de Paris. Sur la table, 146 propositions sont étudiées pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en France. Les discussions doivent durer plusieurs heures.



Emmanuel Macron a d'abord fait une opération séduction. Il leur a rappelé qu'ils pouvaient être fiers de leur travail et que leurs 146 propositions seraient bien discutées sans filtre. La plupart seront intégrées dans une loi en janvier. Le président a cependant fait comprendre aux 150 citoyens de la convention que certaines mesures, comme interdire les voitures polluantes, étaient compliquées à appliquer.



Il a rappelé qu'au moins 50 propositions ont déjà été prises dans la loi de finance et dans le futur plan de relance, mais à chaque fois, celles-ci sont un peu rabotées. Les citoyens voudraient la suppression de toutes les liaisons aériennes quand il est possible de faire le voyage en train et que le trajet ne dure pas plus de 4 heures. Le gouvernement a accepté ce dispositif mais uniquement pour les parcours de deux heures et demi.



L’été dernier, Emmanuel Macron s'était dit "prêt" à recourir à un référendum pour adopter certaines propositions formulées par les 150 citoyens de la Convention pour le climat. Il a annoncé dans la soirée du lundi 14 décembre que la modification de l’article 1 de la Constitution sera soumise à un référendum.