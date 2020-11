publié le 16/11/2020 à 09:39

Depuis ces derniers mois, difficile voire impossible pour les étudiants de trouver des stages, des petits boulots, la vie sociale est réduite à pas grand chose, mais quelles sont les conséquences psychologiques sur les étudiants ? Dominique Monchablon, psychiatre et cheffe de service au Relais Étudiants-Lycéens de Paris répond à ces questions sur RTL.

"Les étudiants sont mieux équipés que la population générale car ils ont des outils cognitifs pour comprendre, modéliser cette crise sanitaire sur le plan scientifique, économique, philosophique. Néanmoins, ils sont en première ligne de la crise sanitaire et surtout des effets du confinement. Car cette population étudiante est la portion de la jeunesse qui est la plus confinée : les lycéens, les collégiens continuent d'aller dans leurs établissements, les jeunes salariés commencent leur emploi. Ils sont les seuls. Un étudiant m'a dit l'autre jour : 'Nous sommes comme la population âgée, les plus confinés actuellement'", rapporte Dominique Monchablon.

"Il y a un afflux considérable de demandes de consultations multipliées par quatre. Ces étudiants sont confrontés à un cumul de facteurs de stress et c'est ça qui les met en difficulté : l'insécurité sanitaire pour eux-mêmes, pour leurs proches, académique car c'est le chamboulement des conditions d'apprentissage. L'impact lié à la crise, cela a été une montée de puissance de troubles anxieux et dépressifs, on pense que ces troubles ont doublé", évalue la psychiatre.