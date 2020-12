publié le 14/12/2020 à 18:33

L'année 2020 aura été compliquée pour tous, y compris pour la biodiversité qui a vu s'éteindre de nouvelles espèces. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a fait le bilan des dernières extinctions dans sa liste rouge des espèces menacées, sur les 128.918 espèces prises en compte, 31 ont été classées comme "éteintes" ou "éteintes à l'état sauvage".

"La liste croissante d’espèces disparues est un rappel brutal que les efforts de conservation doivent s’intensifier de toute urgence", s'insurge le directeur de l'UICN, le Dr. Bruno Oberle, à travers un communiqué. Il souligne également que de nombreuses espèces restent en danger, comme les dauphins d'eau douce, dont toutes les espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction.

Plusieurs cas semblent tout de même sortir du lot, notamment celui du bison d'Europe qui est passé d'espèce "vulnérable" à "quasi-menacée". "Les rétablissements du bison d’Europe et de vingt-cinq autres espèces documentées aujourd’hui dans la mise à jour de la liste rouge de l’UICN démontrent le pouvoir de la conservation", se félicite le Dr. Bruno Oberle. Ces exemples "fournissent une preuve tangible que le monde peut se fixer et atteindre des objectifs ambitieux en matière de biodiversité", poursuit la Dr. Jane Smart, directrice mondiale du Groupe de conservation de la biodiversité de l’UICN.

Les 31 espèces disparues

La liste des espèces disparues en 2020, relayée par Futura-Sciences, contient d'une part des espèces animales : chez les amphibiens, trois grenouilles d'Amérique centrale : Atelopus chiriquiensis, Atelopus senex, Craugastor myllomyllon. Chez les mammifères, la chauve-souris à longues oreilles, en provenance d'Australie. Chez les poissons : le schizothorax altans, poisson d'eau douce d'Asie centrale et les Barbodes amarus, Barbodes baoulan, Barbodes clemensi, Barbodes disa, Barbodes flavifuscus, Barbodes herrei, Barbodes katolo, Barbodes lanaoensis, Barbodes manalak, Barbodes pachycheilus, Barbodes palaemophagus, Barbodes palata, Barbodes resimus, Barbodes tras, Barbodes truncatulus, tous issus des Philippines.

Enfin, cette liste concerne d'autre part des espèces végétales, à savoir : les Persoonia laxa et Persoonia prostrata en Australie, les Leucadendron grandiflorum et Leucadendron spirale en Afrique du Sud, les Ochrosia kilaueaensis à Hawaï et six variétés d'arbres, les Banara wilsonii, Euchorium cubense, Faramea chiapensis, Hesperelaea palmeri, Monteverdia lineata et Roystonea stellata.