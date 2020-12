Mort de Gérard Houllier : les 4 temps fort de son immense carrière

publié le 14/12/2020 à 13:46

Il a écrit une page de l'histoire de Liverpool mais a aussi marqué de son empreinte le football français : Gérard Houllier est décédé ce lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans. D'abord joueur au niveau amateur dans le Pas-de-Calais, Gérard Houllier, ancien instituteur, a su s'imposer comme un entraîneur de premier plan en Europe.

Natif du Pas-de-Calais, Gérard Houllier a entraîné au plus au niveau pendant plus de 30 ans, passant par des clubs comme le RC Lens, le PSG, l'Olympique Lyonnais avec qui il était encore très proche et surtout Liverpool, qu'il a coaché pendant 6 ans, de 1998 à 2004. "Nous pleurons le décès de notre manager Gérard Houllier. Les pensées de tout le club de Liverpool vont à la famille de Gérard et à ses nombreux amis", a tweeté le club ce lundi.

Il avait même été nommé adjoint de Michel Platini, puis sélectionneur des Bleus en 1992. Difficile donc de ne retenir que quelques moments de son immense carrière, tant il était un acteur sportif et politique du monde du football depuis des décennies.

1986 : premier titre du PSG en Ligue 1

Après des débuts d'entraîneur au Touquet dans le Pas-de-Calais puis Noeux-les-Mines et le plus haut niveau au RC Lens, Gérard Houllier s'engage avec le Paris Saint-Germain du président Francis Borelli pour la saison 1985-1986. PSG à qui il offre le premier titre de champion de France de son histoire dès cette première saison en 1986.

1988-1997 : l'aventure en Bleu

Adjoint, sélectionneur, DTN, Gérard Houllier a connu tout l'organigramme de l'équipe de France, qu'il rejoint en 1988 comme adjoint de Michel Platini. Il devient sélectionneur principal des Bleus après l'échec de l'Euro 1992. Sa carrière en équipe de France ne doit pas se réduire à l'échec de France-Bulgarie en 1993 où à la dernière seconde du match le but de Kostadinov empêchait les Bleus d'aller au Mondial. En 1993 Aimé Jacquet était son adjoint et en 1998 le sélectionneur Champion du monde avait Gérard Houllier pour directeur technique national.

2001 : le sacre de Liverpool en C3

Gérard Houllier est l'un des rares entraîneurs français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Luis Fernandez avec le PSG, Zinédine Zidane avec le Real Madrid et donc Gérard Houllier avec Liverpool, lors de la Coupe de l'UEFA (ancien nom de la Ligue Europa) en 2001, climax de sa carrière d'entraîneur. Peu en réussite en Premier League, Houllier a apporté 3 Coupe nationales aux Reds, grâce à une génération en or avec Jamie Carragher, Steven Gerrard ou encore Michael Owen.

Succès avec l'OL

Gérard Houllier, c'est aussi l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraineur, avec deux titres de Champion de France en 2006 et 2007, avant de devenir le conseiller du président Jean-Michel Aulas, avec qui il entretenait encore d'étroites relations. Après avoir quitté le club en 2007, Houllier était revenu à l'OL le 1er septembre 2016, en tant que "conseiller extérieur".