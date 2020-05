publié le 02/05/2020 à 07:47

À dix jours du déconfinement progressif programmé le lundi 11 mai, le gouvernement va prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire, qui est en vigueur sur l'ensemble du territoire depuis le mardi 24 mars. Un Conseil des ministres va débuter en fin de matinée de ce samedi 2 mai pour définir les contours de ce projet de loi.

Concrètement, l'état d'urgence sanitaire permet de prendre rapidement toutes les mesures qui ont bouleversé notre quotidien comme les restrictions de circulation, les attestations obligatoires ou encore la fermeture des commerces. Tout cela dépend directement de l'état d'urgence sanitaire, alors que l'étau devrait progressivement se desserrer à partir du 11 mai.

Les textes offrent toutefois la possibilité au Premier ministre Édouard Philippe d'agir par décret en cas de décision urgente à prendre face au Covid-19. Certaines dispositions du déconfinement font également débat dans ce projet de loi, à commencer par un fichier de malades et des personnes en contact avec eux, qui va être constitué.

On y trouvera des données personnelles de santé mais le gouvernement promet qu'il servira uniquement à faire passer des tests et que seulement les autorités de santé y auront accès. En cas de non-respect du confinement pour les personnes malades, un article prévoyait un isolement forcé sous l'autorité du procureur mais certains membres de la majorité estimaient qu'il faut "faire confiance aux Français" et l'article a donc été retiré.

À écouter également dans ce journal

Société - Dans une interview au Figaro, le ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer se veut optimiste pour la reprise des cours dans les écoles concernées dès le lundi 11 mai. La "majorité des écoles" rouvrira, a-t-il affirmé.

Santé - 9 départements ont changé de couleur sur la nouvelle carte de synthèse du 1er mai. Il s'agit de l’Aisne, du Calvados, du Cher, de la Dordogne, de la Haute-Corse, de la Nièvre, du Lot, de l’Oise et du Tarn.

International - Les États-Unis, le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus a passé le cap du million de cas diagnostiqués de Covid-19 sur l'ensemble de son territoire. Surnommée "l'ennemi invisible" par Donald Trump, l'épidémie se rapproche de la barre des 65.000 morts.