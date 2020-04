Coronavirus : que pourra-t-on faire (ou non) à partir du déconfinement le 11 mai ?

publié le 29/04/2020 à 08:55

Mercredi 29 avril, 44e jour du confinement, et voici le nouvel épisode de RTL avec Vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus. L’Histoire retiendra peut être que le Premier Ministre a mis en garde à la tribune de l’Assemblée sur le "risque d’écroulement" de notre pays, pour justifier un déconfinement prudent.

A partir du 11 mai, ce ne sera plus totalement le confinement, mais ce ne sera pas encore vraiment le déconfinement. Les règles seront adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie, département par département, ceux en vert et ceux en rouge. Les grands musées, les théâtres, les cinémas ne pourront pas rouvrir le 11 mai et la saison de Ligue 1 est terminée et ne reprendra pas avant septembre.

On a noté dans ce discours du Premier Ministre le souci d’accorder de la souplesse aux directeurs d’établissements, aux collectivités locales, et de manière plus général un appel à la responsabilité individuelle.

Masques, tests... Beaucoup de questions restent en suspens notamment pour les transports ou encore les commerces.

