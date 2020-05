Coronavirus : les Français font davantage confiance à Philippe qu'à Macron

Emmanuel Macron et Édouard Philippe le 8 mai 2019, à Paris

publié le 01/05/2020 à 19:02

Emmanuel Macron ne semble pas être au firmament de sa popularité. Le chef de l'État ne recueille que la confiance que de 43% des Français interrogés dans le cadre du baromètre de confiance politique de Harris Interactive-Epoka-LCI. En pleine crise de coronavirus, le président de la République perd 8 points par rapport au dernier sondage réalisé.

Dans le couple de l'exécutif, Édouard Philippe semble mieux s'en sortir. Le Premier ministre recueille la confiance de 46% des personnes interrogées, avec une légère baisse de 2% par rapport au dernier baromètre.

Les personnes interrogées indiquent qu'il fait "une bonne équipe avec le président", elles relève par ailleurs qu'"il est souvent mis en avant pour faire le travail difficile. Il doit faire face à une population inquiète". Ses détracteurs lui reproche de "suivre simplement les directives du président".

Le sondage a été réalisé via un échantillon de 947 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.