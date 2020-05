Coronavirus : comment bien choisir les masques vendus dans le commerce ?

publié le 01/05/2020 à 20:12

Au moment où la population prépare son déconfinement, la question centrale reste la manière de se procurer des masques. Plusieurs canaux de distribution se mettent en ordre de bataille. Les pharmaciens, les buralistes et dès lundi 4 mai les supermarchés en vendront également. Il y a d’ores et déjà une demande supérieure à l’offre et on peut ne pas trouver de masques chez les commerçants habituels.



Mais les approvisionnements doivent normalement monter en puissance d’ici le 11 mai. Pour éviter le phénomène de stockage comme on a pu l’observer en début de confinement pour les pâtes et le papier toilette, les enseignes de grande distribution pourront limiter le nombre de masques à l’achat. Par ailleurs certaines communes organisent des distributions de masques grand public.



Les masques distribués protègeront les interlocuteurs de vos postillons, ce ne sont pas des masques sanitaires, type FFP2. Ils ne filtrent que partiellement les éventuels postillons de la personne qui vous parle. Ceci dit, des masques de type chirurgical seront disponibles également, ils étaient auparavant réservés aux soignants. Ils seront disponibles dans les supermarchés et chez les pharmaciens.



Autrement, vous trouverez des masques barrière grand public en tissus, ils sont lavables jusqu’à 50 fois. Ce dernier critère est important, pensez à calculer le prix de revient pour chaque utilisation. Un masque à 5 euros qu’on peut laver 5 fois revient plus cher qu’un masque à 8 euros lavable 20 fois.