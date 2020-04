publié le 27/04/2020 à 16:17

"La Guillotière en colère !" Un collectif de riverains lyonnais a interpellé les autorités sur les réseaux sociaux. Selon ces habitants du quartier de la Guillotière, dans le centre de Lyon, la population se serait relâchée ces derniers jours.

"Nous alertons les autorités que le confinement n'est absolument plus respecté dans le quartier de la Guillotière secteur Péri", écrivent-ils dans leur message, relayé par BFMTV.

Sur Facebook et Twitter, ces habitants de la Guillotière, un quartier en pleine gentrification, ont demandé à la préfecture du Rhône d'intervenir. "A la vue de la gravité de la situation actuelle, nous demandons une intervention urgente du Préfet du Rhône et de la police nationale !".

"Beuveries géantes, hurlements, bagarres...", les habitants se disent "à bout" et espèrent que la situation sera réglée au plus vite. En attendant le 11 mai et le déconfinement progressif.

🔴 URGENT

Nous informons les autorités que le confinement n'est absolument plus respecté dans le quartier de la #Guillotière secteur Péri

Aux vues de la gravité de la situation actuelle, nous demandons une intervention urgente du @prefetrhone @PoliceNat69

(photo à 17h00 du 09/04) pic.twitter.com/4vOBDzH56y — La GUILLOTIÈRE en colère ! (@Guill_encolere) April 9, 2020