Les infos de 6h30 - Résultats Municipales à Lille : Aubry a tremblé face aux Verts

publié le 29/06/2020 à 07:34

Un ouf de soulagement pour Martine Aubry. Longtemps annoncée perdante après les premières estimations, la maire de Lille, qui va briguer un quatrième mandat, s'est imposée de seulement 227 voix face à son rival écologiste Stéphane Baly. L'élue socialiste promet de "ne pas oublier les 39% de Lillois" qui ont voté pour son adversaire et a évoqué un virage vers la transition écologiste.

"J'ai entendu tout ce que nous ont dit les Français et tout ce que nous ont dit les Lillois en disant qu'il faut faire de plus en plus d'investissements nécessaires en matière de transition écologique, qui créeront des emplois et réduiront les inégalités" a déclaré Martine Aubry quelques minutes après sa victoire.

Troisième protagoniste de ce suffrage à Lille, son ancienne directrice de cabinet, Violette Spillebout, passée en 2017 dans le camp macroniste, a recueilli 20,59% des voix. La participation a quant à elle seulement atteint les 31%.



À écouter également dans ce journal

Municipales - C'est l'un des principaux enseignements du second tour. La vague écologiste a déferlé sur la France en remportant les villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Annecy ou encore Besançon. Yannick Jadot, le chef de file d'Europe Écologie-Les Verts, a évoqué "un moment historique".

Municipales à Paris - La maire sortante conserve la capitale. Avec 50% des voix, Anne Hidalgo a été largement réélue à Paris devant la liste de Rachida Dati (LR), 32%, et celle d'Agnès Buzyn (LaREM) qui ne recueille que 16% des suffrages et aucun siège au conseil municipal.

Politique - Le taux d’abstention a été, ce dimanche 28 juin, encore plus élevé qu’au premier tour des élections municipales, qui constituait déjà un record historique (55,34 %). Seulement 4 électeurs concernés sur 10 se sont rendus aux urnes. Jean-Luc Mélenchon a évoqué "une grève du civisme".