29/06/2020

C'est un des principaux revers de ce second tour des élections municipales. À Lyon, l'écologiste Grégory Doucet a largement devancé le candidat soutenu par Gérard Collomb, Yann Cucherat, en recueillant 52% des voix contre 29%. L'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron avait quitté le gouvernement pour parvenir à conserver la capitale des Gaules, qu'il détenait depuis près de vingt ans.

À la tribune, quelques minutes après sa victoire, le nouveau maire de Lyon s'est voulu rassurant : "Aux acteurs du tissu économique, dont la préoccupation est grande après ses mois malheureux qui les ont malmené nous leur disons que l'écologie n'est pas l'ennemie de l'économie, elle est sa meilleure alliée".

Les écologistes font coup double à Lyon puisqu'ils y remportent la mairie et la métropole avec Bruno Bernard, fin prêt pour un changement d'ère salutaire en projetant "un fort investissement dans les transports en commun, de 3 milliards d'euros, pour que tout le monde puisse se déplacer sans polluer, on va faire un plan vélo avec plus d'espaces pour les piétons et végétaliser la ville". Cette double victoire historique, dans le fief du macronisme, n'a pas manqué de ravir de nombreux militants écologistes.

