publié le 05/04/2020 à 16:45

Les élections municipales ont été le premier sujet à rompre l'union nationale en France. Le maintien du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, quelques jours après les premières mesures de confinement ont un goût "amer" pour Jean-Luc Mélenchon.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 5 avril, le chef des députés la France insoumise à l'Assemblée nationale est revenu sur cette séquence politique.

"La communication du gouvernement est bien planifiée mais pas les actions. J'en suis bien amer. J'ai cru quand ils nous ont dit le samedi à 19 heures (la veille du premier tour) qu'ils organisaient les élections, qu'ils avaient évalué les risques. Je le regrette", a-t-il déclaré.

Un sentiment qui semble avoir marqué Jean-Luc Mélenchon puisque il a poursuivi en assurant ne "plus croire" le gouvernement. "Ils disent que leur décision était fondée mais elle ne l'était pas ni sur les masques, ni sur les tests, ni sur les municipales", a-t-il ajouté. "Je ne pense pas qu'ils mentent ou qu'ils n'aient pas les bonnes informations. On est dans un moment d'extrême tension. Je ne les accable pas, je dis seulement qu'ils partent de principes erronés", expliquait-il.

La question du report ou non des élections municipales reste encore entière. Le second tour qui devait se tenir le 22 mars dernier a été annulé. Le gouvernement a évoqué la piste d'un report au mois de juin ou alors d'un "megascrutin" organisé en octobre prochain. "Au mois de juin, nous n'en aurons pas fini avec le coronavirus (...) Je ne prendrais plus le risque de dire : 'On y va' (...) Plusieurs élus et assesseurs ont été contaminés à cette occasion et j'en suis amer", a insisté Jean-Luc Mélenchon.