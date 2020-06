Résultats municipales à Grenoble : Éric Piolle (EELV) annonce sa réélection

et Benoît Collet

"C'est évidemment symboliquement très important de passer les 50%, ce n'est pas facile en quadrangulaire", a déclaré le maire de 47 ans à France 3 Alpes, entouré de nombreux fidèles massés sur la place Grenette dans le centre-ville. Un espace rendu piéton lors de son mandat, et où son adversaire l'ancien maire Alain Carignon (DVD), qui arrive en seconde position avec plus de 23,44% des votes, a son adresse officielle.

Les résultats lui accordent près de 53,13%. Avec une abstention à 64%.

"C'est aussi une émotion particulière de voir dans la métropole des villes comme Meylan, Saint-Egrève, Vizille qui bougent, et partout en France avec Lyon, Marseille, Strasbourg, Tours, Poitiers, des copains qui ont gagné".

"Ça me fait une joie et une émotion intenses de les voir gagner partout", a ajouté le précurseur d'un "arc humaniste". "Après avoir montré le chemin en 2014, on voit que ça prend", a ajouté l'édile qui a toujours dit qu'il ne ferait que "deux mandats identiques consécutifs".

"Le sens de mon engagement politique est de donner une majorité politique à une majorité culturelle que je sens poindre", a souligné M. Piolle.

