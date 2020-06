publié le 29/06/2020 à 05:36

Après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin et de la droite, Marseille a basculé à gauche lors du deuxième tour des élections municipales. Michèle Rubirola, du Printemps marseillais, une coalition de partis de gauche et d'écologistes, l'a emporté, avec 38,6% des voix, devant Martine Vassal, la candidate de la droite (30,3%), et Stéphane Ravier, du Rassemblement national (20,4%).

Pourtant, en raison du système électoral par secteurs, la gauche n'a pas encore de majorité claire qui se dessine, et va devoir conclure des alliances politiques pour pouvoir gouverner. "Ce soir, je n’ai pas perdu. Ce soir, il n’y a pas de majorité à Marseille, ce soir, il n’y a pas de maire de Marseille", a réagi Martine Vassal. Un "troisième tour" va donc se jouer au moment où les conseillers municipaux vont choisir le futur maire de Marseille.

Après sa victoire dans les urnes, le Printemps marseillais pourrait bien se réveiller avec la gueule de bois, en fonction de la stratégie que va adopter la droite, qui pourrait décider de s'allier avec le RN pour contrer Michèle Rubirola.

