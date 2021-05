publié le 21/05/2021 à 07:07

Revers pour l’exécutif ; le Conseil Constitutionnel a censuré l'article 24 très controversé de la proposition de loi de Sécurité Globale. Il devait punir la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre en opération. Les Sages estiment que l'infraction n'est pas suffisamment définie : une victoire pour Maître Spinozi, avocat de l'association Reporters sans Frontières qui s'était mobilisée contre cet article.

“Le Conseil reste droit dans ses bottes et dit que bien sûr on peut envisager de créer une infraction, mais à condition qu’il n’y ait pas de risque de porter atteinte à des libertés fondamentales comme la liberté d'information. Il est important qu’on puisse continuer à filmer les forces de police lorsque c’est légitime et ce n’était plus forcément le cas avec ce texte beaucoup trop large”, s’est-il réjoui au micro de RTL.

Un revers également pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait mordicus défendu cet article et qui promet d'améliorer le texte. "Du gâchis, du temps perdu", estiment les syndicats de forces de l'ordre. “S’il faut ‘monter en pression’ pour pouvoir enfin être entendu, montrer notre réalité et les difficultés que l’on rencontre, on va le faire”, a réagi Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, très remonté. “S’il faut demander aux policiers de faire un service minimum et de n’agir que sur urgence, on va le faire, puisque dans ce pays on a l’air de ne pas comprendre que la police va mal, que c’est le dernier rempart de notre démocratie et que si l’on ne fait rien pour la soutenir, demain ça sera l’anarchie dans ce pays.”

À écouter également dans ce journal

Culture - Emmanuel Macron va donner vendredi à Nevers, dans la Nièvre, le coup d'envoi d'un "Pass Culture" de 300 euros pour tous les jeunes de 18 ans, généralisant ainsi un test effectué depuis deux ans dans ce département.



Transports - Trois ans après sa suppression, le train de nuit Paris-Nice a repris du service. Parti jeudi soir à 20h52 avec Jean Castex à son bord, il arrivera à 9h11 ce vendredi sur la Côte d'Azur.

Coronavirus - Dans une lettre à la revue américaine Science, une vingtaine de scientifiques viennent de demander que soit examinée l’hypothèse d’une fuite de laboratoire pour expliquer l’origine de la pandémie de Covid-19.