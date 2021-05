publié le 21/05/2021 à 05:50

Le train de nuit, c'est reparti. Le Paris-Nice est sur les rails ce vendredi matin, il a quitté la gare d'Austerlitz à 20h52 hier soir, son arrivée est prévue à 9h11. À son bord, se trouve un invité d'honneur, Jean Castex. Le Premier ministre a tenu à célébrer le retour de cette ligne, fermée depuis trois ans. Il a même joué à l'agent SNCF durant le trajet.

Juste après le départ, Jean Castex, passionné de trains, s'est adressé aux passagers à travers le haut-parleur. "Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet", a-t-il affirmé. Quelques minutes plus tôt, le chef du gouvernement relançait le Paris-Nice, la mise en scène était travaillée dans les moindres détails.

Au même moment, les 200 passagers étaient tenus à l'écart. "Je m'apprête à prendre le train pour partir en vacances", témoigne Marie-Albane, 21 ans, qui prend un train de nuit pour la première fois. Son amie, Louise, connaît déjà ce moyen de transport et semble ravie de cette nouvelle ligne : "Je n'ai pas envie de prendre l'avion (…) là j'ai payé 30 euros mais parfois on peut payer 20 euros pour le trajet en couchette, donc c'est aussi intéressant financièrement", assure-t-elle.

