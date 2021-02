Loi "Sécurité globale" : Gérald Darmanin fait son mea culpa sur l'article 24

publié le 03/02/2021 à 17:10

Contestation, protestation et réécriture. Le gouvernement avait du faire face à la bronca d’une partie des Français et de sa majorité concernant l’article 24 de la proposition de loi "Sécurité globale". Il traitait de l’interdiction de capter des vidéos et des images des forces de l'ordre. Il avait ainsi concentré toutes les critiques de la presse et des défenseurs des libertés publiques.

Un épisode politique qui a marqué Gérald Darmanin, en première ligne sur le dossier. Dans Le Monde, le ministre de l’Intérieur fait son mea culpa. "On ne m’y reprendra plus", confesse-t-il. "Avec du recul, je me rends compte qu’il aurait fallu porter cet article différemment, en excluant plus clairement les journalistes de la loi", concède le locataire de la place Beauvau avant d’ajouter : "Nous avons commis quelques erreurs. On aurait sûrement pu faire autrement".

Une prise de recul qui avait déjà été amorcé par le président des députés LaREM à l’Assemblée, Christophe Castaner. Invité de RTL le 1er décembre 2020, l’ancien ministre de l’Intérieur reconnaissait "une erreur". "Nous avons corrigé le tir", ajoutait-il.

Un agenda chargé

Gérald Darmanin cherche désormais à pacifier ses relations avec une partie de la population, mais aussi avec les forces de l’ordre qui avaient été fortement agacées par les propos d’Emmanuel Macron sur les violences policières. Le ministre de l’Intérieur veut éviter de nouvelles polémiques afin d’avancer au mieux sur son agenda.

Le "Beauvau de la sécurité" a été officiellement lancé le 1er février avec l'objectif de nourrir "à l'horizon 2022" un vaste plan de réforme des forces de l'ordre. Objectif : corriger les "sept péchés capitaux" présents au sein de la police et de la gendarmerie et identifiés par Gérald Darmanin.

Autre front : le projet de loi "confortant le respect des principes républicains". L'Assemblée nationale a débuté son examen. Des débats sous haute tension, à l’image de la passe d’armes qui a opposé Jean-Luc Mélenchon, au gouvernement et à la majorité en début de semaine.