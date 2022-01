Plus de 260.000 cas pour la journée du jeudi 6 janvier. Omicron est en train de remplacer le variant Delta dans toutes les régions françaises. Durant la semaine de Noël, il représentait un cas sur deux, sept jours plus tard 73% des malades étaient porteurs d'Omicron.

Dans le détail, il est plus présent dans le quart nord-ouest du pays avec plus de 83% des cas en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire, l'Île-de-France ou bien encore les Hauts-de-France. C'est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse que la prévalence du variant est la plus faible. Même si, dans ces territoires aussi, il est devenu majoritaire dans deux cas sur trois.

Conséquence, les constats faits en Israël et en Grande-Bretagne il y a plusieurs semaines se confirment dans l'Hexagone : une très forte augmentation des cas, avec +129% en une semaine et des hospitalisations en hausse de 18% avec beaucoup de jeunes patients.

En revanche, le nombre de personnes admises en soins critiques reste stable d'une semaine à l'autre, il est même en très légère baisse, à -3% sur sept jours.

À écouter également dans votre journal

Djokovic - Le joueur de tennis serbe est toujours assigné à résidence en Australie. Il devait participer dès le 17 janvier prochain au tournoi de l'Open d'Australie. Placé à l'isolement dans un hôtel, il pourrait avoir à y rester jusqu'à lundi 10 janvier. Un établissement hôtelier utilisé par l'Australie comme centre de rétention des visiteurs en attente de visa.

École - Le protocole sanitaire dans les écoles a été une nouvelle fois modifié, ce jeudi 6 janvier dans la soirée. Désormais, si un nouveau cas apparaît dans la classe dans les sept jours suivants, les enfants n'auront pas à recommencer le parcours. Un allègement pour éviter une multiplication des tests.

Emmanuel Macron - Selon notre dernier sondage BVA pour RTL-Orange, les Français ont été choqués par la petite phrase du chef de l'État. Si 58% sont d'accord avec lui sur le fond, 63% lui reprochent la forme. Il avait déclaré qu'il avait "très envie d'emmerder les non-vaccinés", dans une interview au Parisien.