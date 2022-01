Le protocole change dans les écoles ce lundi 3 janvier. Les élèves de primaire dont l'un des camarades est testé positif à la Covid-19 pourront rester en classe, mais à condition d'avoir trois tests négatifs, un PCR d'abord puis deux autotests deux et quatre jours plus tard, à faire à la maison.

L'école Lamoricière, dans le XIIe arrondissement de Paris, compte 10 classes et 220 élèves. "Je ne peux pas vous dire que je suis complètement serein, c'est évidemment compliqué", confie le directeur, Arnaud Linquette. "Ici on agit avec pragmatisme. Côté enseignants, j'ai zéro absence le matin et côté élèves on a une dizaine d'absents".

"On va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent", poursuit le directeur de l'établissement. "Le nouveau protocole, qui n'amène pas la fermeture de classes, c'est un temps administratif et d'organisation pour les familles qui est compliqué, les certifications sur l'ordinateur par exemple. Nous on est zone d'éducation prioritaire (ZEP), on a des familles qui ne peuvent pas se débrouiller avec ce type de documents donc je fais un document type. C'est lourd administrativement parce qu'on a des familles sinon qui sont démunies". D'après le rectorat de Paris, 13% des enseignants sont absents ce lundi, contre 9% lors d'une rentrée habituelle de janvier.

