Coronavirus en Israël : la quatrième dose pour les plus de 60 ans officialisée

"La vague d'Omicron est là et nous devons nous protéger", a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett. Résultat, tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical pourront bénéficier d'une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus dès ce lundi 3 janvier.

C'est lors d'une conférence de presse, organisé ce dimanche 2 janvier, que le Premier ministre a fait cette annonce, après une validation par le ministère de la Santé. Le 31 décembre dernier, ceux-ci avaient également autorisé l'administration d'une quatrième dose aux personnes les plus vulnérables : résidents de maisons de retraites, personnes immunodéprimées, etc.



Ces derniers jours ont ainsi connu un bond spectaculaire des cas de Covid-19 sans toutefois, du moins jusqu'à présent, se traduire par une hausse marquée des hospitalisations. En une semaine, l'augmentation du nombre de cas s'élève à 195% jusqu'à ce dimanche 2 janvier.

Pour l'heure, les cas les plus graves se concentrent sur des personnes n'ayant pas été vaccinés. Dans le pays, plus d'un Israélien sur deux a reçu sa dose de rappel, selon les données fournies par les autorités de santé du pays.