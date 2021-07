Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il visité les îles Marquises ?

En visite en Polynésie française, Emmanuel Macron en a profité pour se rendre sur les îles Marquises ce mardi 27 juillet. Il est ainsi devenu le premier président de la République à poser le pied sur cet archipel célébré par Paul Gauguin et Jacques Brel. À cette occasion, il a notamment annoncé son soutien à la candidature des Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco.

"Notre part d’identité française est voulue et assumée: nous sommes Marquisiens, Polynésiens, Français, et nous en sommes fiers, Monsieur le président", a déclaré la maire de Hiva Oa Joëlle Frébault. Cette dernière a ensuite baptisé le chef de l'État d'un nom marquisien: "Te Hakaiki Taha’oa", "le grand chef qui marche et qui va loin".

Emmanuel Macron a été ensuite acclamé pour avoir commencé son discours en saluant, par quelques mots en marquisien, chaque île de l'archipel. "Notre trésor, c’est cette nature et cette culture", "alors je me battrai à vos côtés pour que nous puissions classer à l'Unesco les Marquises", a-t-il annoncé. Il appuie ainsi l'initiative des autorités locales qui se sont lancées depuis plusieurs années dans la longue procédure pour obtenir le label Unesco.

"Soyez fiers d'être Marquisiens, d'être Polynésiens, d'être Français", a lancé Emmanuel Macron en concluant, visiblement ému, le discours qu'il a prononcé debout sur une pirogue double traditionnelle en bois.

Sur le plan de la nature, les Marquises présentent par exemple "une verticalité de falaises exceptionnelles", notamment l'île de Ua Pou, avec ses pics et pitons, mais aussi de nombreuses espèces de poissons et dauphins. En matière culturelle, les îles présentent "une architecture monumentale cérémonielle et d'habitat sans précédent", et comptent de nombreux "tiki" (statues) et "paepae", hautes plateformes en pierre qui étaient les anciennes habitations des Marquisiens.