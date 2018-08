VIDÉO - Le fort de Brégançon et sa piscine vus de l'intérieur

publié le 03/08/2018 à 15:45

Le fort de Brégançon, résidence d'été de la présidence de la République, a quelque peu changé cet été.



Il est devenu un peu plus moderne en se dotant d'une piscine hors-sol voulue par Emmanuel Macron pour s'abriter des paparazzi, et dont le coût s'élève à environ 35.000 euros.



En revanche, la décoration que certains jugeront un peu désuète, n'a pas bougé. Des rideaux et tapisseries fleuris et de couleurs différentes pour chaque pièce, telles que vert, bleu, rose, ornent les salles à manger et autres salons du monument situé dans le Var. Des photos des anciens présidents comme François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, jalonnent les murs.

Vendredi 3 août, Emmanuel et Brigitte Macron reçoivent Theresa May, la Première ministre britannique, et son mari au fort de Brégançon.