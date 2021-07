Le mois de juillet 2021 en France fut une grande déception pour les juilletistes. À l'exception du pourtour méditerranéen où il a fait très chaud avec en moyenne 25 degrés en journée, le reste du pays a dû se contenter de quelques journées ensoleillées, notamment la semaine du 19 au 25, mais a surtout eu le droit à de la pluie et des températures légèrement en dessous des normales de saison, avec une moyenne de 19,8 degrés. Selon les experts, la situation ne devrait guère évoluer lors du mois d'août.



Si la dernière semaine de juillet ne s’annonce pas trop désagréable et mitigée, le début du mois d’août s'annonce comme le début du défilé de ce que les météorologues appellent les "gouttes froides", ces dépressions qui descendent de l’Atlantique nord, et qui reprendront en direction des îles britanniques et de la France, comme l'explique la Chaîne Météo dans son bulletin mensuel.

Selon la chaîne spécialisée, la première quinzaine du mois sera donc très perturbée, fréquemment pluvieuse, relativement fraîche pour la saison. Le pourtour méditerranéen sera, comme au mois de juillet, plus favorisé. La deuxième quinzaine d’août devrait être légèrement meilleure, avec le retour d’un temps de saison, devenant plus ensoleillé, plus chaud et surtout plus sec. Une vague de chaleur pourrait éventuellement s’installer pour la fin août et le début septembre. Des températures comprises entre 15 et 24 degrés sont attendues durant le mois.

Le pays doit donc d'attendre à de la pluie pendant environ la moitié du mois d'août en France, environ 8 à 15 jours. Cet été 2021 marque donc une rupture par rapport aux 6 précédents, qui avaient été chauds et secs. Un été au ressenti plutôt maussade, n’est plus arrivé depuis 2014. Ceci s'explique par la position de l’anticyclone, qui est une zone de hautes pressions faisant barrage à la circulation des dépressions. Situé très au nord, au niveau de la Finlande cet été, il était durant les 6 dernières années vers l'Europe de l'ouest.

Ces dépressions entraînent ainsi de fréquents épisodes orageux dont les conséquences ont été dévastatrices en Allemagne et en Belgique par exemple.