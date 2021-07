Combien l'Élysée a-t-il dépensé en 2020 ?

C'est le moment pour la Cour des comptes de sortir sa calculette et de faire le bilan des dépenses de l'Élysée. L'institution vient de publier son rapport sur le fonctionnement du palais présidentiel. Plus de 100 millions d'euros en 2020. C'est en légère hausse, mais avec le contexte, le chef de l'État n'a pas fait d'excès.

Crise sanitaire, confinement, couvre-feu, le président a beaucoup moins quitté son palais en 2020 : 67 déplacements en France ou à l'étranger, c'est presque deux fois moins qu'une année normale. Budget voyage en baisse donc : autour de 9 millions d'euros. L'argent a été réparti ailleurs, par exemple pour les plus de 70 millions d'euros en dépenses de personnel, 798 personnes dépendent de l'Élysée.

Le cabinet du chef de l'État regroupe à lui seul 48 membres et le plus gros salaire gagne plus de 13.000 euros par mois. On apprend aussi que le cabinet de Brigitte Macron a coûté un peu plus de 290.000 euros en dépenses de fonctionnement et que l'épouse du chef de l'État a reçu environ 25.000 missives l'année dernière, ce qui mobilise à plein temps 7 salariés du service courrier.

Et puis, parce que la Cour des comptes dissèque tout et même un peu plus que tout, on sait que la vente de produits dérivés, boules à neige version Élysée ou peluches à l'effigie du chien Nemo, a rapporté 114.000 euros l'an passé.