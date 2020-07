Présidentielle 2022 : Jadot "se prépare" et appelle au "rassemblement"

et AFP

publié le 05/07/2020 à 21:22

L'eurodéputé Yannick Jadot confie "se préparer" pour la présidentielle de 2022 et appelle "dès la rentrée" au "rassemblement autour de l'écologie" et "des forces de gauche qui le souhaitent", dans un entretien au JDD.

Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidentielle, Yannick Jadot a déclaré : "Je m'y prépare. L'écologie a une responsabilité immense : celle d'accéder au pouvoir pour transformer la vie des citoyens". Après les victoires d'EELV à la tête et parfois en soutien de coalitions de gauche dans plusieurs grandes villes dimanche dernier, il faut selon lui "dès la rentrée lancer un vaste rassemblement autour de l'écologie, des forces de gauche qui le souhaitent et, au-delà, des citoyens qui se retrouvent dans cette nouvelle matrice politique".

Cet appel aux forces de gauche constitue une première dans la bouche de Yannick Jadot. Aux élections européennes de mai 2019, pour lesquelles il conduisait une liste EELV autonome, il avait alors affirmé que la renaissance de la gauche n'était pas son sujet. "Une grande partie de la gauche s'écologise quand En Marche et Les Républicains forment un front du déclin anti-climat", a analysé le député européen.

Yannick Jadot veut être candidat comme il l'a été en 2017" Éric Piolle, maire EELV de Grenoble.





Le patron du PS Olivier Faure et d'EELV Julien Bayou ont un temps projeté d'organiser une université d'été commune, élargie à la gauche et la société civile, mais le projet a pour l'instant été remisé à l'automne. "Il nous faut encore élargir le rassemblement, de la génération climat aux entrepreneurs qui investissent massivement dans l'écologie", a plaidé Yannick Jadot.

"Yannick veut être candidat comme il l'a été en 2017 et moi je veux que notre espace politique gagne : c'est deux stratégies un peu différentes", lui a opposé dimanche dans le Grand Jury (RTL/LCI/Le Figaro) le maire EELV de Grenoble Éric Piolle, qui ne cache pas des ambitions nationales depuis quelques semaines. Le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a quant à lui taclé : "Yannick Jadot dit que je peux rallier son projet. Fort bien. Lequel ?"