Jean-Yves Le Drian ne dit pas "non" à l'idée d'être nommé Premier ministre

publié le 19/05/2020 à 18:54

Les rumeurs d'un changement de Premier ministre après la crise de la Covid-19 paraissent de plus en plus se préciser. La classe politique se prépare à un remaniement alors que l'épidémie aurait abîmé la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne dit pas "non" à l'idée de déménager à Matignon.

Interrogé ce mardi 19 mai sur LCI pour savoir s'il "serait prêt à devenir Premier ministre pour aider Emmanuel Macron", "l'heure n'est pas aux supputations" , a répondu Jean-Yves Le Drian. Relancé plusieurs fois, le ministre de l'Europe n'a pas répondu directement à la question, terminant par un silence ostensible quand Elizabeth Martichoux lui a posé la question : "vous ne dites pas non ?"

A 72 ans, Jean-Yves Le Drian a été plusieurs fois ministres. Secrétaire d’État à la Mer en 1991-1992, il a été le ministre de la Défense de François Hollande (2012-2017), avant de devenir le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Initialement socialiste, il est un élu historique de Bretagne dont il est encore conseiller régional.