Les syndicats ont confirmé dans la soirée du 21 février leur intention de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Ils veulent faire de cette date la plus grande journée de grève et de manifestation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. En attendant, le Sénat s'apprête à examiner à son tour la réforme. Elle arrive mardi 28 février en commission. La France insoumise a appelé hier les sénateurs de gauche à tout faire pour empêcher l'adoption du recul de l'âge de départ à 64 ans, bloquant les débats s'il le faut.

Sauf qu'au Sénat, on ne compte pas reproduire les scènes de chaos vues à l'Assemblée. Un sénateur socialiste détaille la stratégie : pas d'attaques personnelles contre un ministre ni de course aux décibels et pas d'obstruction autour de 20.000 amendements cumulés pour les trois groupes de gauche. "Nous ne déposerons pas d'amendements qui parleront complètement d'autres choses, juste afin de retarder le débat. Nous souhaitons rester tout le temps sur le fond, mais ferme", a expliqué la socialiste Monique Lubin, prenant le contre-pied de la stratégie des députés de gauche.

Les sénateurs de gauche n'ont pas du tout goûté le coup de pression venu de la France insoumise qui les appelle à bloquer le texte par tous les moyens. "Merci pour le conseil, mais on s'en passera. Je pense qu'on est quand même suffisamment grand au Sénat et qu'on n'a pas de leçon à recevoir sur notre positionnement par rapport à ce texte", a indiqué le patron des sénateurs écologistes, Guillaume Gontard. La gauche sénatoriale veut cette fois arriver à l'examen de l'article 7, celui qui porte sur les 64 ans. Cela devrait se passer quelques jours après la grande manifestation intersyndicale du 7 mars.

