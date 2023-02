Réforme des retraites : pourquoi vous entendez autant parler de l'article 7

Ne vous fiez pas à son numéro et à sa place dans le projet de réforme des retraites. Sur les 20 articles qui composent le texte, l'article 7 cristallise toute les batailles. Quelles soient parlementaire ou dans la rue. Pourquoi ? Il s'agit de l'article de loi qui prévoit le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Cet article, aussi emblématique, soit-il, pourrait pourtant ne pas être débattu par les députés. Et avec lui, les articles sur les carrières longues, la pénibilité et les pensions minimales pourraient connaître le même sort. RTL.fr vous explique pourquoi cet article est au centre de toutes les batailles.

Après une semaine de débats, seulement un article a été voté (l'article 1 sur la fin des régimes spéciaux) et 544 amendements ont été étudiés, sur les 20.000 déposés. Une conséquence directe du temps contraint, selon la Nupes et de l'obstruction parlementaire, selon la majorité et les syndicats.

Une obstruction pleine et entière ou une obstruction constructive ?

La France insoumise qui a présenté 13.000 amendements sur la réforme des retraites a défendu vouloir rester "maître du temps" et du débat parlementaire. L'alliance de gauche a, cependant, décidé de retirer 1.000 amendement pour avancer. "The famous article 7", plaisante un député La France insoumise. L'élu plaidait pour une obstruction qui permette aux députés d'arriver au débat sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Une partie des députés insoumis souhaitent pour un débat sur l'article 7 et souhaitent en "faire une bataille". "Comme le débat va s’arrêter le 17 février, la journée du 16 doit être une grosse bataille et terminer en apothéose", plaide un élu LFI. "La majorité est moins flambante, LR doute... Il faut en profiter", ajoute-t-il.



Nous sommes résolus à utiliser tous les moyens Un député La France insoumise

Un avis qui n'est pas forcément partagé par tous les députés du groupe LFI. Un député LFI milite pour "une opposition tenace" qui passe par une obstruction pleine et entière. "Nous sommes résolus à utiliser tous les moyens", explique-t-il.

Alignée sur cette position, une députée insoumise estime ne pas "juste être dans une opposition de forme". "De toute façon, le problème des 64 ans est déjà sur la table. On y est déjà à l’article 7 quand on observe la mobilisation dans la rue", juge-t-elle en estimant que le débat a déjà lieu dans la rue.



Il n'y a pas qu'au sein de la France insoumise que le débat sur l'article 7 fait rage. Ce dernier s'est étendu à toute la Nupes. Sur France info, la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau a déclaré : "On veut absolument un débat sur l'article 7 et la mesure d'âge. On ne peut pas débattre de la réforme sans parler d'âge".

3.708 amendements déposés par LFI sur l'article 7

La majorité compte bien s'engouffrer dans les divisions au sein du groupe La France insoumise. Comme le rappelle l'éditorialiste de RTL Alba Ventura, "sur l’article 7 - seulement sur cet article, LFI a déposé 3.708 amendements".



"Ce serait dramatique que nous arrivions à la fin de la semaine, sans avoir voté tout le texte", déplore un député MoDem. Invitée de RTL, ce mardi 14 février, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dénoncé un nombre "insuffisant" et a demandé le retrait de "9.000 amendements".