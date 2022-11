Paris 2024 : ouverture de la billetterie jeudi 1er décembre pour les Jeux olympiques

À vos marques, prêts, inscrivez-vous. La billetterie de Paris 2024 s'ouvre enfin, jeudi 1er décembre. Au total, près de 10 millions de billets pour les Jeux olympiques seront mis en vente, soit le plus grand volume de billets jamais proposé pour un événement.

Pour la première séquence, ce sont 3 millions de places qui seront proposées sous forme de packs sur-mesure. Les billets à l'unité seront accessibles courant mai 2023. Les amoureux des Jeux, les fans de sport mais aussi les curieux qui vont vouloir vivre au plus près ces JO, vont trouver leur bonheur.

"Vivre les Jeux en vrai, dans les tribunes, c’est une expérience qui marque profondément et durablement, avec des émotions décuplées, des moments inoubliables qui inspirent et qui rassemblent", confesse Tony Estanguet, président de Paris 2024 et ancien triple champion olympique de canoë-kayak.

Près de la moitié des billets sont à 50 euros ou moins

Les organisateurs ont souhaité une accessibilité dans la grille tarifaire. Près de la moitié des billets sont à 50 euros ou moins. Un million de billets sont à un prix d'entrée de 24 euros pour les 32 sports au programme, à l’exception du surf, qui ne donnera pas lieu à la vente de billets. Cinq catégories de places sont proposées. La catégorie "First" donnera accès à un siège privilégié, généralement en loge ou en salon, ainsi qu’à un espace de restauration payant.

Les places A, B, C et D correspondent à 4 catégories selon l’emplacement en tribune. Le nombre de catégories disponibles sur une session dépend de la configuration du site de compétition.



Mode d'emploi

Pour acheter des places, il va tout d'abord vous falloir vous inscrire en ligne sur la seule et unique plateforme officielle de vente proposée (une première dans l'histoire des Jeux) : Billetterie Officielle de Paris 2024 - Jeux Olympiques et Paralympiques. Surtout, pas de panique : vous avez du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 pour le faire. Il n'y a pas d'avantage à être les premiers à s'inscrire.

Attention, même si vous êtes membre du Club Paris 2024, il faut absolument vous inscrire. Toutefois, lorsque le tirage au sort sera effectué, les quatre premiers jours d'achats seront réservés aux seuls membres du Club Paris 2024.

Entre le 13 février et le 15 mars, consultez régulièrement vos emails. Si vous êtes tirés au sort, vous recevrez un courriel avec un créneau d'achat spécifique. Cet email vous sera envoyé deux jours avant l'ouverture de ce créneau. À l’ouverture de ce créneau, vous disposerez de 48 heures pour composer et acheter vos packs sur-mesure.

Le temps, par exemple, de consulter vos amis, votre famille car vous pourrez acheter aussi pour votre entourage. Si vous n'êtes pas tiré au sort, pas d'inquiétude : vous pourrez tenter votre chance lors des autres phases de vente.

Le pack sur-mesure

Lors de votre inscription, il vous faut renseigner notamment votre email, qui doit être valable jusqu'en 2024. Une fois inscrit, il est fortement conseillé de vous renseigner sur les différents sports, sites de compétitions, jours des épreuves susceptibles de vous intéresser. Cela va vous permettre de préparer vos packs qui comportent trois sessions.



Car, c'est une première aux Jeux, c'est à vous de préparer votre pack : il ne vous est pas imposé. Le pack sur-mesure (trois sessions) permet d’élaborer son expérience olympique idéale, en choisissant ses billets en fonction de ses sports préférés et de ses athlètes fétiches, dans la limite des sessions proposées et des places disponibles.



Dès 72 euros, il sera par exemple possible d’acheter un pack (toujours composé de trois sessions) avec, par exemple, de l’athlétisme, du handball et du rugby ; ou de la gymnastique artistique, du judo et du waterpolo ; deux sessions de voile et un match de football à Marseille ; ou encore du golf, de l’équitation, et du VTT dans les Yvelines, pour ne citer que ces possibilités.



Une session comprend, selon le sport (et la discipline éventuelle), une ou plusieurs compétitions, sur un temps donné. Exemple, pour le handball, une session peut comprendre un ou plusieurs matches ; pour la natation, une session comprend les épreuves de qualification disputées sur une matinée (de 11h à 13h), ou les épreuves disputées sur une soirée (de 20h30 à 22h30), intégrant plusieurs finales. Les Jeux olympiques de Paris 2024 comptent plus de 750 sessions, sur l’ensemble des 32 sports au programme.

Comment constituer un pack

Pour constituer un pack, vous pouvez :



- Sélectionner les sports de votre choix (dans la limite des disponibilités et des choix proposés)- Acheter jusqu’à 6 billets par session

- Acheter jusqu’à 30 billets par compte

- Acheter des billets pour vos amis et votre famille

- Choisir différentes catégories de places dans un même pack



En revanche vous ne pouvez pas :



- Acheter un billet indépendamment d'un pack sur-mesure durant cette phase de vente- Acheter des billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture et certaines sessions spécifiques (comme par exemple la finale de basket, la finale du 100m en Athlétisme) durant la phase de packs

- Revendre vos billets sur une autre plateforme que le site officiel de revente des Jeux Olympiques de Paris 2024



- Décaler ou reprogrammer votre créneau d’achat

Des billets pour les personnes en situation de handicap

Des billets pour les personnes en situation de handicap seront proposés sur le site de la billetterie officielle de Paris 2024 pour chaque phase de vente. L’accès aux deux premières (packs sur-mesure, puis billets à l’unité) étant déterminé par tirage au sort.



Deux types de places accessibles seront proposés :



- Places fauteuil roulant (PFR) : pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant

- Places accessibles (PMR) : ces billets s’adressent aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite qui n’utilisent pas de fauteuil roulant et qui ont besoin d’une place accessible en empruntant un minimum de marches, proche d’équipements accessibles (par exemple, des sanitaires). D’autres services seront également proposés afin de leur garantir une expérience des Jeux optimale. Au moment de sa commande, pour chaque place accessible sélectionnée, l’acheteur pourra également ajouter un billet pour un accompagnateur.

