La pause médiatique est donc bel et bien terminée. Emmanuel Macron est de retour sur le terrain ce mardi 21 février, pour la première fois depuis la fin des débats houleux sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le président se trouve au marché de Rungis, et s'est rendu au pavillon viandes et carcasses. Sitôt arrivé, sitôt dans le vif du sujet, puisque le travail pénible est au cœur de l'activité du marché.

Ainsi, quelques minutes après l'arrivée du chef de l'État, la discussion s'est orientée sur les critères de pénibilité : "Qu'est-ce que vous pensez des gens qui travaillent dans ces conditions, par rapport à la réforme ?", lui a demandé un employé. Et Emmanuel Macron de répondre : "La nuit, le froid, c'est pour ça qu'il faut différencier ces situations et permettre aussi les reconversions", en évoquant le "compte pénibilité" qui permettra de "partir plus tôt à partir d'un certain âge" ou "de se payer une reconversion".

Le président a également maintenu son cap, soulignant qu'il s'en remet "au bon sens des Français" et qu'il faut "travailler un peu plus longtemps" : "Dans l'ensemble, les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous", a-t-il déclaré.

Le chef de l'Etat a débuté cette visite rituelle du plus grand marché de produits frais du monde vers 5h30 du matin, accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et de la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire.



