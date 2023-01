Cette fois, pas de report, ni de nouvelle consultation. C'est le jour J pour la présentation de la réforme des retraites, le report de l'âge légal de départ à 64 ans et l'hypothèse qui tient la corde. Élisabeth Borne ne souhaite pas cependant que les Français retiennent uniquement l'effort qui leur est demandé.

L'enjeu de communication est crucial pour l'exécutif, et cela va se voir ce mardi 10 janvier à 17h30, dans la mise en scène qu'a choisie le gouvernement. La Première ministre, trois ministres, des graphiques et des réponses à toutes vos questions… C'est le retour des grandes explications. Et il y en a besoin sur cette réforme, rejetée aujourd'hui par une large majorité de Français.

Le message de la cheffe de l'exécutif tient en 3 mots : équilibre, justice, progrès. Pour l'équilibre, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui est chargé d'expliquer que, sans réforme, les retraites sont menacées. L'aspect justice est défendu par Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui se fera plus précis pour ceux qui ont travaillé longtemps, ou fait des métiers physiquement usants.

Enfin, le progrès, c'est la retraite minimum à 1.200 euros pour une carrière complète, y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui, et qui touchent moins. Le but de cette grande explication est clair : montrer que derrière le recul de l'âge de départ à 64 ans, certains vont y gagner, un petit peu.

À écouter également dans ce journal

Brésil - Comment les partisans de Bolsonaro ont-ils fait vaciller la démocratie ? RTL vous propose une reconstitution des 4h de chaos au palais présidentiel et à la cour suprême.

Prince Harry - L'autobiographie du prince Harry est sortie ce mardi 10 janvier. Outre les polémiques, on retient la personnalité touchante de celui qui ne s'est jamais senti à la hauteur.

Climat - Récupérer la neige de l'hiver pour l'utiliser en été ? La Savoie s'adapte au réchauffement climatique d'une manière inattendue.