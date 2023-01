C'est l’évènement ce lundi soir sur M6 : les confessions du prince Harry, à la veille de la sortie de ses mémoires, intitulées Le Suppléant (Spare). Une interview réalisée par la chaîne CBS, à découvrir en intégralité dans une édition spéciale du 19h45. RTL vous en dévoile ce matin quelques extraits.

On assiste aux confessions d’un homme blessé, qui éclairent son parcours. Harry, 5e dans l’ordre de succession au trône britannique, à jamais dans l’ombre de son frère William, et surtout marqué à vie par la mort de sa mère, Diana, à Paris le 31 décembre 1997. L’entretien commence par cet épisode : Harry explique que son père, Charles III, vient le réveiller ce matin-là.

Le prince est alors en vacances avec son frère William à Balmoral, en Écosse. Charles vient donc le voir, lui met la main sur le genou et lui annonce la terrible nouvelle. Mais il ne le prend pas dans ses bras, pas de câlin, ni d’émotion. Le futur monarque lui dit simplement : "Ça va aller", sauf que son fils cadet ne s'en remettra pas. "J’étais en état de choc", confie Harry.

J'aurais aimé pleurer, pour prouver à ma mère qu'elle me manquait Le prince Harry sur CBS

Incapable de verser une larme, il est encore très surpris lorsqu’il regarde les images de lui, son frère et son père, à la rencontre des dizaines de milliers de personnes venues déposer des fleurs devant Buckingham Palace. "J’aurais aimé pleurer”, explique Harry sur CBS, "pour prouver à ma mère qu’elle me manquait".

Un déni qui aura duré des années. Jusqu’à ses 23 ans, Harry explique qu’il a cru que Diana était encore en vie. Le jeune prince est venu à Paris pour la première fois en 2008. Il a demandé à son chauffeur : "Je veux aller sous le tunnel où ma mère est morte". Il refera donc le trajet en voiture, à la même vitesse que lors du drame, pour comprendre ce qu'il s’est passé.

Camilla, "la méchante"

Dans cette interview fleuve dont M6 a obtenu les droits, le prince Harry évoque également sa belle-mère, Camilla, à présent reine consort. "Elle était la méchante", lâche encore le prince sans ambages. Pour lui et son frère William, le remariage de leur père allait provoquer plus de mal que de bien. Ils ont finalement fini par accepter cette union en voyant le futur souverain heureux.

Harry aura toutefois cette phrase assassine : "Camilla était moins dangereuse si elle était heureuse". Le duc de Sussex l’accuse en effet d’avoir donné de fausses informations à la presse britannique.

La dispute avec William : le point de non-retour

Le prince n'a pas manqué de revenir sur la fameuse rixe avec son frère William, en 2019. Tout serait parti d'une dispute au sujet de son épouse Meghan Markle. Alors que Charles l’a plutôt bien accueillie, explique Harry, son aîné et d’autres membres de la famille royale n’étaient pas à l’aise avec elle.



Le fait qu’elle soit actrice, divorcée et noire dérangeait. Et bien que le mariage a lieu en 2018, les tensions sont restées très vives, notamment avec son frère. Jusqu’à une altercation physique qu’il raconte à CBS, à retrouver ce soir sur M6.



Meghan Markle aura très mal vécu cette dispute. Sous pression et critique constante, elle a pensé au suicide durant l’hiver 2019. Harry explique qu’après avoir perdu sa mère, il ne voulait pas perdre la femme de sa vie. Il refusait que l’histoire se répète. D’où leur départ pour s’installer aux États-Unis, en mars 2020.

"Pas invité" au chevet de sa grand-mère Elizabeth II

Autre moment crucial évoqué par Harry : le décès de sa grand-mère. Lorsque la reine Elizabeth II vit ses dernières heures, le 8 septembre dernier, les principaux membres de la famille royale montent dans un avion (une quinzaine de personnes en tout), mais pas Harry. "Je n’ai pas été invité", confira-t-il. Et le temps qu’il arrive par ses propres moyens, la reine était déjà morte.



Rendez-vous donc ce soir sur M6 pour découvrir l’intégralité de cette interview. Avant cela, dès 14h, deux documentaires sur la famille royale seront diffusés : Harry et Meghan, la guerre est déclarée, puis Kate et William le triomphe de l’amour. Kate Middleton qui célèbre ce lundi 9 janvier ses 41 ans.