INFO RTL - Les retraites sont moins déficitaires que prévu

publié le 07/06/2021 à 22:40

Voilà qui devrait apporter encore un peu plus d’eau au moulin des débats sur la réforme des retraites : "les évolutions de la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée". C’est par cette phrase que débute la synthèse du rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites qui doit être rendu public ce jeudi et dont RTL a pu consulter la version quasi définitive.

Une trajectoire maîtrisée "malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillissement progressif de la population française". Un résultat qui peut sembler étonnant d’après les experts du COR, mais qui s’explique par "la baisse à venir de la pension moyenne rapportée au revenu d’activité à législation inchangée". En clair, les pensions continueraient à croître moins vite que les revenus.

Mieux encore, à l’échelle de 10 ans, à l’horizon 2030, le COR revoit ses prévisions de dépenses à la baisse : "la part des dépenses de retraite dans le PIB serait un peu moins élevée que dans les projections de novembre 2020 (13,7% contre 13,9% [avec un scénario de croissance du PIB d’] 1,3%)". Ce qui change cette fois-ci, c’est que les experts intègrent plusieurs nouveaux facteurs : l’espérance de vie qui progresserait moins vite qu’attendu, la surmortalité liée à la Covid-19 (en 2020, 9% de décès de plus qu’en 2019) et une natalité moins élevée (1,8 enfant pas femme).

Si on se projette encore plus loin, en 2070, le COR prévoit même que la part des dépenses de retraite sera inférieure à celle de 2019, entre 11,3% et 13% du PIB. Ainsi "les soldes du système de retraite seraient légèrement meilleurs qu’anticipés en juin 2019 et novembre 2020". Ce résultat est en partie dû aux réformes déjà engagées pour augmenter progressivement l’âge de départ à la retraite. Un départ à la retraite qui passerait ainsi de 62,2 ans en moyenne en 2019 à 64 ans à la fin des années 2030.

En 2020, 18 milliards d’euros de déficit : massif, mais moins qu’envisagé.

Au-delà des dépenses, dans ce nouveau rapport de 321 pages, le COR relativise également l’ampleur des déficits à venir. Le déficit, certes massif du système des retraites en 2020, 18 milliards d’euros (contre 25,4 milliards d’euros estimés dans une précédente note en date de novembre 2020) soit 0,8% du PIB, serait essentiellement lié au contexte Covid et commencerait déjà à se réduire de moitié pour l’année 2021, à 0,4% de la richesse produite.

Avec le rebond attendu de l’économie en 2021, le solde du système de retraite serait ensuite moins déficitaire que prévu jusqu’en 2023 (entre -0,3% et -0,1% du PIB en fonction des différents scénarios possibles, contre un ratio initialement envisagé entre -0,6% et – 0,2% du PIB à l’horizon 2024).

Même si en termes de retour à l’équilibre du système des retraites, le COR estime à présent qu’il pourrait intervenir au mieux, en fonction des conventions de calcul retenus, "vers le milieu des années 2030", à condition d’avoir une croissance soutenue. Ces notions de retour à l’équilibre / déficit restent cependant à manier avec des pincettes car leur niveau peut sensiblement varier en fonction des hypothèses économiques et des normes comptables utilisées.

Par souci d’indépendance politique les experts du COR précisent, comme c’était déjà le cas dans leurs rapports précédents que "selon les préférences politiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux sont trop ou pas assez élevés".