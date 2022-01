Les infos de 6h - Prise d'otage aux Etats-Unis : le récit de cette (folle) nuit

Une prise d'otages a tenu les médias américains en haleine toute cette nuit. Un homme retenait quatre personnes dans une synagogue au Texas. Elles ont été finalement libérées saines et sauves.

Il y a environ 1h30, une explosion a été entendue sur place, suivie de coup de feu. Les forces de l'ordre ont en fait déclenché l'assaut, durant lequel l'assaillant a été tué. On craignait le pire, car l'office religieux était retransmis en direct sur Facebook. Et ce que l'on a pu entendre était tout sauf rassurant. L'homme nerveux criait : "je vais mourir, il y a quelque chose qui ne va pas en Amérique". Il avait avec lui une arme à feu et des explosifs.

Le preneur d'otages a demandé à parler à sa sœur. Mais selon la chaîne NBC, il faisait plutôt référence à une sœur d'armes, une scientifique pakistanaise condamnée en 2010 à 86 ans de prison pour avoir tenté de tuer des militaires américains en Afghanistan.

Les quatre otages, dont un rabbin sont donc sains et saufs. Les négociations semblaient compliquées, ce qui a donc conduit les autorités à déclencher l'intervention.

À écouter également dans ce journal

Politique - Nouvelle polémique pour Éric Zemmour. Le candidat à la présidentielle en déplacement ans les Hauts de France a annoncé vouloir accueillir les enfants handicapés" dans des établissements spécialisés". Des propos dénoncés par ses adversaires.

Présidentielle - En déplacement à Lyon, Christiane Taubira a officialisé sa candidature et dévoilé une partie de son programe.



Nécrologie - Le styliste italien Nino Cerruti, l'inventeur du "casual chic" dans la mode masculine, est décédé samedi à l'âge de 91 ans.