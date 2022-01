Le styliste italien Nino Cerruti est décédé

Nino Cerruti s'en est allé. Le styliste italien, célèbre inventeur du "casual chic" dans la mode masculine, est décédé samedi à l'âge de 91 ans dans un hôpital de Vercelli dans le Piémont où il se trouvait pour une opération à la hanche, selon le site du quotidien Corriere della Sera.



Nino Cerruti avait introduit le "casual chic" dans la mode masculine haut de gamme en inventant, dans les années 1970, la première veste déconstruite. Il était alors passé maître dans le raffinement décontracté. Né le 25 septembre 1930 à Biella, il s'était vu contraint d'abandonner ses études de philosophie à l'âge de 20 ans, après le décès de son père Silvio, pour reprendre l'usine textile familiale, et d'enterrer ainsi son rêve de devenir journaliste.

Le vice-ministre du Développement économique, Gilberto Pichetto, a salué "un géant parmi les entrepreneurs italiens. De son côté, Carlo Capasa, président de la Chambre nationale de la mode italienne, a rendu hommage au "grand innovateur, un créatif visionnaire et précurseur de nombreuses réalités d'aujourd'hui". "Il laisse un grand héritage : le courage d'investir et de croire dans les jeunes. Il fut celui qui a cru en un très jeune Giorgio Armani dont il a été le maître", a-t-il ajouté, définissant Nino Cerruti comme "l'homme le plus chic d'Italie".

Giorgio Armani, cité par le Corriere, a dit avoir appris "avec une grande tristesse le décès de Nino Cerruti". "Nino avait un regard perçant, une vraie curiosité, la capacité d'oser", a-t-il ajouté.