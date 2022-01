États-Unis, Tonga, Chili : alerte au tsunami après une éruption volcanique

Crédit : Handout / NATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS (JAPAN) / AFP

Samedi 15 janvier, un exode des habitants de Tonga a été déclenché par le tsunami provoqué par une nouvelle éruption sous-marine massive. Le réveil du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, entendu jusqu'à des centaines de kilomètres, a aussi entraîné des alertes au tsunami aux États-Unis et au Chili.

Les habitants des îles Tonga fuyaient encore samedi vers les hauteurs tandis qu'un "tsunami de 1,20 m a été observé à Nuku'alofa", la capitale du pays, selon le Bureau australien de météorologie. À noter que le précédent tsunami n'avait pas dépassé 30 cm.

L'alerte venait d'être levée quand le volcan, qui se trouve sur une des îles inhabitées des Tongas à environ 65 km de Nuku'alofa, a de nouveau fait éruption. "Une explosion massive", raconte une habitante relayée le site d'informations Stuff. "Le sol a tremblé, la maison entière était secouée. Ça venait par vagues. Mon jeune frère pensait que des bombes explosaient près de chez nous", a relaté Mere Taufa. Quelques minutes plus tard, le mur de sa voisine s'écroule et l'eau envahit sa maison.

Les vagues frappant la côte de la ville de Suva aux Fidji après qu'une éruption volcanique sous-marine a déclenché une nouvelle alerte au tsunami aux Tonga. Crédit : Emosi KERESONI / @Emosi Keresoni / ESN / AFP

Des courants forts et des inondations attendues

"Quittez les plages, les ports et les marinas". Sur les côtes Ouest américaines, des alertes au tsunami ont été émises et Hawaï a déjà été touchée par des "inondations mineures". Le National Weather Service précise avec "soulagement" qu'aucun dégât n'a été rapporté par les autorités.

Cette photo d'archive prise le 21 décembre 2021 montre des nuages ​​​​gzeux blancs s'élevant de l'éruption de Hunga Ha'apai vus de la côte de Patangata près de Nuku'alofa (Tonga). Crédit : Mary Lyn FONUA / AFP

Les États de Californie, de l'Oregon et de Washington pourraient être touchés, ainsi que l'Alaska et la province canadienne de Colombie-Britannique, a détaillé le NWS. Les services de météorologie ont eux assuré que "les principales répercussions attendues sont de forts courants d'arrachement et des inondations des côtes et des zones de faible élévation".

Des consignes similaires ont été recommandées au Chili. Le Bureau national des situations d'urgence a mis en garde contre la possibilité qu'un "tsunami mineur" n'atteigne l'île de Pâques et d'autres archipels chiliens. "Par mesure de précaution, dans l'archipel Juan Fernández, les îles San Félix, l'île de Pâques et l'Antarctique chilien, il est demandé (...) de quitter les zones de plages où un tsunami mineur pourrait intervenir", a déclaré l'Onemi.