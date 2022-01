États-Unis : un cambrioleur se coince dans une cheminée, 12 pompiers mobilisés

C'est un accident bien gênant qui est arrivé à cet homme en plein exercice de cambriolage. À Silver Spring, aux États-Unis, un individu qui tentait de rentrer dans une maison depuis la cheminée, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier, est resté coincé, nous rapportent nos confrères de Ouest France.

Cette nuit, vers 3 heures du matin, alors que la famille Klan est endormie, des bruits sourds réveillent le propriétaire qui a "l’impression que quelqu’un tape sur un mur". Pourtant, il ne voit rien de suspect lorsqu'il fait le tour de sa maison. Mais le bruit persiste : "inquiet", Ibrar Khan appelle la police.

Dépêchée rapidement sur place, celle-ci ne trouve rien non plus et abandonne. Après son départ, le propriétaire pense entendre une voix. En se rapprochant de la cheminée, c'est alors qu'il "entend distinctement un homme" qui prie. L'intrus qui gémit de douleur, récite des "Je vous salue Marie" et des "Alléluia".

"Oh mon Dieu, il y a quelqu’un là-dedans !"

De quoi impressionner ce père de famille qui rappelle aussitôt les forces de l'ordre. "Oh mon Dieu, il y a quelqu’un là-dedans !". De retour dans la maison, une policière confirme bien la présence d'une personne dans la cheminée.



Les secours mobilisent alors douze pompiers pour déloger le cambrioleur piégé dans le conduit. Il aura fallu casser la cheminée sur plusieurs mètres pour le secourir. Aux alentours de 7 heures du matin, l'individu a pu être extrait avant d'être transporté à l'hôpital pour recevoir des soins.

Content que le cambrioleur n'a pas pu rentrer dans sa maison, M. Khan s'est dit "soucieux" pour sa santé et soulagé que l'incident n'a pas mal tourné, a-t-il confié sur la chaîne de télévision NBC.