Le démocrate Joe Biden est président des États-Unis depuis maintenant un an, après avoir succédé à Donald Trump. Le milliardaire a quitté la Maison Blanche, en attendant sa candidature en 2024 et multiplie les meetings depuis six mois. Ce samedi 15 janvier, l'ancien chef d'État sera présent en Arizona pour mobiliser ses sympathisants. Parmi eux, Liz Harris, candidate vaincue il y a deux ans à la Chambre des représentants. L'Américaine incarne le glissement du parti républicain vers la droite.

Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Liz Harris a prévenu par SMS : "Je suis débordée et je ne suis pas payée pour cette interview, a-t-elle écrit, donc je veux que vous disiez la vérité", prévient-elle. Engagement tenu pour donner sa vérité dans sa maison d'un quartier tranquille de Phoenix.

Les politiques américains sont corrompus Liz Harris, ancienne candidate à la Chambre des représentants, sur RTL

"Les États-Unis ont pris le contrôle d'élections dans d'autres pays" et "ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent dans notre pays", a-t-elle déclaré au micro de RTL. Les élections volées, un thème que martèlera Trump ce samedi soir.

Liz Harris sera présente, elle a même confié que cela fait deux jours qu'elle prend des compléments alimentaires pour être en pleine forme. Une sympathisante du républicain qui compte sur lui pour faire le ménage. De fait, elle estime que "les politiques américains sont corrompus parce qu'ils sont impliqués dans les trafics de drogues, d'armes et d'êtres humains, notamment d'enfants". "Tout est lié", conclu-t-elle.

Élections volées et gouvernements corrompus, un cocktail servi par Donald Trump et de plus en plus partagé pour un seul objectif : prendre sa revanche.