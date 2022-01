États-Unis : la veuve d'un soldat américain reçoit une lettre de lui 76 ans après

Après 76 ans, le lettre d'un soldat américain arrive enfin à destination. Angelina Gonsalves, âgée aujourd'hui de 89 ans, a reçu en décembre dernier, une lettre écrite par son défunt mari, déployé en Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale. Cette lettre, il l'avait envoyée à sa mère depuis l'Allemagne le 6 décembre 1945.

Selon les informations du Washington Post, relayées par LCI, elle ne serait jamais arrivée à destination et serait restée dans un bureau de poste avant d'être livrée à sa veuve par l’USPS (le service de poste américain). "Très chère maman, j’ai reçu une autre lettre de toi aujourd’hui et je suis heureux d’apprendre que tout va bien. Tout va bien pour moi, mais la nourriture ici est généralement assez mauvaise. Beaucoup d’amour et de baisers de la part de ton fils Johnny. J’espère vous revoir bientôt", était-il écrit selon le média américain.

"C'était un sentiment étrange, comme s'il était là, en train de me lire la lettre", a raconté sa veuve au Washington Post. "J'ai souri quand j'ai vu sa superbe écriture", dit-elle. L'USPS a expliqué ne pas savoir pourquoi le courrier était resté si longtemps en bureau de poste. John Gonsalves, alors âgé de 22 ans, avait rédigé cette lettre alors qu'il ne connaissait pas encore Angelina, qu'il a épousé en 1953. Il est décédé en 2015, à l’âge de 92 ans.