États-Unis : prise d'otages "tendue" dans une synagogue du Texas

Un homme a pris ce samedi 15 janvier plusieurs personnes en otages dans une synagogue de Colleyville, petite ville du Texas aux États-Unis, où les forces de l'ordre américaines sont sur place et mènent depuis plusieurs heures des négociations "tendues". Le président américain Joe Biden, qui se trouve dans son fief de Wilmington pour le week-end, a été "informé à propos de la prise d'otage en course va continuer a recevoir des informations", a déclaré sur Twitter sa porte-parole Jen Psaki.



La chaîne ABC News, qui cite une source sur place, a rapporté que le suspect était armé, retenait quatre personnes en otages, dont un rabbin, et affirmait avoir placé des bombes à des emplacements inconnus. La police avait indiqué en fin de matinée qu'une opération des forces d'intervention était en cours à une adresse correspondant à la synagogue de la congrégation Beth Israël à Colleyville, près de Dallas.

La voix d'un homme agité par moments pouvait être entendue sur la retransmission de l'office religieux en direct sur Facebook, consultée par l'AFP avant son interruption. "Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Amérique", a notamment lancé cet homme, ajoutant également qu'il allait "mourir", demandant à plusieurs reprises à un interlocuteur non identifié que sa soeur lui soit passée au téléphone.

Le suspect, selon ABC News, affirme être le frère d'Aafia Siddiqui, une scientifique pakistanaise condamnée en 2010 par un tribunal fédéral de New York à 86 ans de prison pour avoir tenté de tirer sur des militaires américains alors qu'elle était détenue en Afghanistan. Il réclame sa libération, a rapporté la chaîne, citant un responsable proche du dossier sous couvert d'anonymat. D'après la même source, elle est incarcérée à la base militaire de Carswell, également non loin de Dallas.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett surveille la situation

La retransmission en direct, interrompue à 13h50 (19h50 heure française), ne montrait qu'un pupitre, les personnes à l'intérieur de la synagogue se trouvant hors cadre. "Les négociateurs ont pris contact avec cette personne et travaillent afin d'obtenir un dénouement sûr", a indiqué à propos du preneur d'otages présumé la sergente Dara Nelson, de la police de Colleyville, au journal The Dallas Morning News.

La police de Colleyville a indiqué procéder à l'évacuation des habitants des alentours, et a demandé au public d'éviter la zone. Le maire de Dallas, Eric Johnson, a lui fait savoir qu'il avait "déployé des patrouilles additionnelles auprès des synagogues et d'autres sites" dans la région. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a décrit quant à lui une situation "tendue", tandis que Ted Crus, sénateur républicain de cet État, a dit "surveiller la situation de près" et prier pour les otages et les forces d'intervention.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a, de son côté, indiqué surveiller la situation. Son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a précisé que la consule israélienne de Houston, Livia Link, se rendait sur place. "Nos pensées et prières vont à nos frères et soeurs retenus en otages dans une synagogue au Texas", a-t-il tweeté en hébreu.