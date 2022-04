Présidentielle 2022 : Marine Le Pen veut être "la présidente de tous les Français"

Pour sa troisième participation à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a décroché dimanche 10 avril son meilleur score 23,9% selon les estimations de Harris Interactive pour RTL et M6, après ses 17,90% de 2012 (troisième derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy) et ses 21,30% de 2017. Au second tour il y a cinq ans, la candidate du Rassemblement national avait échoué avec 33,90%, contre 66,10% pour Emmanuel Macron, qu'elle retrouvera le 24 avril (28,4% au premier tour).

"Le peuple français s'est exprimé et me faut l'honneur d'être qualifiée au second tour face au président sortant, a-t-elle d'abord énoncé (...) J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir, espoir que se lèvent les forces de redressement du pays (...) Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voter pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement".

"Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous, a poursuivi la fille de Jean-Marie Le Pen, 53 ans. Je continuerai à le faire pour être, si vous le voulez au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la Présidente de tous les Français".