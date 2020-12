publié le 03/12/2020 à 07:16

Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint mercredi 2 décembre. L'ancien président de la République laisse un héritage important à la France. Un septennat souvent méconnu mais qui, à en croire Emmanuel Macron, "a transformé la France". Certaines mesures de société restent encore emblématiques. Des réformes qui ont apporté un souffle de liberté dans la France de l'après-mai 68.

D'abord, celle qui donne aux femmes la maîtrise de la procréation et les libère de l'angoisse des grossesses non désirées : la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse portée à bout de bras par Simone Veil. À l'époque, les femmes sont obligées d'avorter clandestinement et les accidents sont courants. Il y a également le remboursement de la pilule. Les femmes des milieux modestes accèdent ainsi à la contraception. Enfin, la majorité à 18 ans pour les jeunes qui devait alors attendre 21 ans pour voter et prendre leurs décisions eux-mêmes.

L'héritage de Valery Giscard d'Estaing est également politique. Il a donné plus de pouvoir au Parlement en permettant aux députés et aux sénateurs de contester la constitutionnalité d'une loi. Un droit supplémentaire pour l'opposition qui y a régulièrement recours aujourd'hui. L'ancien président a également fait éclater l'ORTF, symbole de la main mise du pouvoir sur la radio et la télévision.

