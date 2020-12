publié le 03/12/2020 à 06:01

Valéry Giscard d'Estaing est décédé à l'âge de 94 ans dans la soirée du mercredi 2 décembre. Parmi les nombreuses réactions, celle d'Emmanuel Macron qui a tenu à rendre hommage à un grand président dont "le septennat transforma la France".

En effet, les années 1974 à 1981 ont été marquées par des réformes modernes pour l'époque. Si Emmanuel Macron parle d'une transformation pour la France, c'est parce que lorsqu'il était au pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing a fait de grandes réformes de société, des réformes qui ont desserré le carcan qui pesait encore sur la France, quelques années après mai 68.

La première d'entre elles est celle qui donne la majorité à 18 ans. Les jeunes avaient beaucoup soutenu sa campagne. Il y a aussi eu le collège unique, moins consensuel. De plus, VGE a favorisé la libération des femmes avec la légalisation de l'avortement, une réforme emblématique du septennat portée par Simone Veil. Giscard a également modernisé les structures familiales grâce au divorce par consentement mutuel.

Sur le plan politique, il a donné plus de pouvoir au parlement en permettant aux députés et aux sénateurs de contester la constitutionnalité d'une loi, une possibilité à laquelle ces derniers ont fréquemment recours aujourd'hui. Lorsqu'il était à la présidence, Valéry Giscard d'Estaing a également fait éclater l'ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française), symbole de la mainmise du pouvoir sur la télévision et la radio, pour créer plusieurs entreprises.

Sur le plan européen, il a oeuvré pour le rapprochement avec l'Allemagne du chancelier Helmut Schmidt et ensemble, ils construiront l'Europe. VGE a également été à l'initiative des grandes réunions de pays industrialisés : les G7, qui lui ont survécu.

