publié le 02/12/2020 à 20:00

Gagner à Old Trafford, comme en février 2019 (0-2), pour ne pas hypothéquer les chances de qualification en 8es de finale de cette nouvelle édition de la Ligue des champions, voire pour décrocher le fameux billet. Voilà le seul salut du PSG lors de la 5e journée sur six d'une phase de poules pour l'heure très décevante.

Avant les deux dernières journées dans le groupe H, la situation est la suivante : Manchester United compte 9 points, Paris et Lepzig 6, Basaksehir 3. United n'a besoin que d'un nul face au PSG pour décrocher sa qualification. Un résultat qui rendrait les hommes de Thomas Tuchel dépendant des résultats des Allemands et des Turcs, qu'ils recevront mardi prochain.

Pour ne pas se diriger vers l'un des plus retentissants accidents industriels de l'histoire du sport, Paris doit sans doute retrouver un Mbappé efficace à la finition. Le champion du monde français n'a plus marqué dans la compétition reine depuis huit matches et près d'un an. Neymar est lui aussi très attendu.

Le film de la soirée :

20h08 - Voici les équipes de départ avec De Gea dans les buts pour Manchester et Di Maria sur le banc côté parisien :



Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (cap), Telles - Fred, McTominay - Martial, Fernandes, Rashford - Cavani



PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Danilo, Verratti - Neymar, Kean, Mbappé

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.