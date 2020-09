MoDem : Castex, Darmanin et Dupond-Moretti en visite chez Bayrou

publié le 08/09/2020 à 07:01

Un défilé de ministres est attendu sur la Côte basque pour les beaux yeux de François Bayrou. Le patron du MoDem, qui fait sa rentrée à Sanguinet, dans les Landes, semble revenu au centre du jeu. Notamment depuis que certains députés ont décidé de quitter La République en Marche et de rejoindre celui qui a soutenu depuis le premier jour Emmanuel Macron.

Ces nouvelles arrivées au sein de groupe MoDem donne encore un peu plus de poids au patron du parti, qui vient d'être nommé Haut commissaire au Plan. C'est lui qui accueillera le Premier ministre ce mardi 8 septembre, mais également Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, trois ténors de l'exécutif présents aux journées parlementaires de MoDem.

La preuve qu'à 69 ans, François Bayrou arrive à revenir au centre du jeu politique. Un retour sur le devant de la scène, neuf mois seulement après avoir été mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen.



Aujourd'hui, le mouvement démocrate semble l'allié incontournable de La République en Marche qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée. Mais le maire de Pau en reste convaincu, s'il n'y avait pas eu les poursuites judiciaires, c'est lui qui aurait dû être le deuxième Premier ministre de ce quinquennat. Pas sûr pour autant qu'il évoque la question avec Jean Castex ce matin.

