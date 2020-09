Marine Le Pen fait sa rentrée politique

publié le 06/09/2020 à 13:06

La présidente du Rassemblement National profitera de la fin de l'université d’été de son parti à Fréjus dans le Var. Elle vise les présidentielles 2022 avec ses sujets favoris.



Insécurité, criminalité, ses thèmes de prédilection saturent le débat public et son concept fétiche d’"ensauvagement" déclenche même des guerres sémantiques entre ministres. "On a déjà gagné la bataille idéologique", dit-elle, maintenant "on doit gagner la bataille politique".



En effet, la route est encore longue : après les mauvais résultats du parti aux municipales, il y a maintenant le casse-tête pour trouver des têtes d’affiche aux régionales. Marine Le Pen affiche clairement son objectif : remporter un ou deux départements, et peut-être un siège de sénateur.



Un objectif modeste, d'autant que le parti est en plein débat sur la stratégie. Faut-il envoyer des messages clairs aux électeurs de droite et renoncer à la retraite à 60 ans que Marine Le Pen défend toujours corps et âme ? En attendant de trancher sur le fond, la patronne du RN est rentrée de vacances avec un nouveau slogan : "Français, réveillez-vous !".