publié le 05/09/2020 à 20:15

Les Républicains (LR) sont réunis actuellement à Port-Marly, dans les Yvelines, pour les universités d'été. Alors que l'élection présidentielle de 2022 aiguise les appétits, sans qu'un candidat naturel n'émerge, que certains souhaitent une primaire quand d'autres veulent s'accorder avec Emmanuel Macron, François Baroin a refusé de trancher la question de sa candidature, bien que sa réponse soit très attendue.

Alors que la question lui a été posée très franchement par un militant, "je ne vais pas vous répondre, a déclaré sans hésitation le président de l'Association des maires de France. Si nous sommes entre nous, dans cette salle, à partager nos valeurs, on ne fait pas abstraction de ce qui se passe dans le pays."

"Je n'ai croisé personne, à Troyes ou ailleurs, en dehors de ma famille qui me pose comme vous la question matin, midi et soir, qui me parle de la présidentielle. On me parle de la peur, on me parle de l'organisation, on me parle de la rentrée scolaire, on me parle des entreprises, on me parle du plan de relance. On me parle de l'avenir à 3 mois, on me parle de l'avenir à 6 mois, on me parle de l'avenir à 1 an, mais on ne me parle pas encore de la présidentielle", a précisé François Baroin dans une longue anaphore.

"Maintenant, que le moment venu, que j'ai fixé, l'automne, m'amène à avoir ce devoir vis-à-vis de ma famille politique d'apporter une réponse puisque cette question que vous vous posez, d'autres se la posent : je le ferai, en temps et en heure, en responsabilité, avec la passion du pays, avec la passion de ma famille et avec la volonté de tout faire pour être un facteur d'union et pas de division."