Après une agression dans la soirée de samedi 5 septembre pendant laquelle cinq employés ont été blessés, l’équipe de nuit des urgences pédiatriques de l’hôpital parisien Robert-Debré a fait valoir son droit de retrait.

Ils ont repris leur poste hier soir, quelques peu rassurés par la présence d'agents de sécurité mais encore traumatisés. "C'est un déchaînement de violence, c'était fait pour tuer. Ils ont appuyé sur le lobe orbital d'un homme qui est déjà à terre et donné de violents chassés dans la tête de l'agent de sécurité, c'était d'une violence extrême. On pense tous être protégés quelque part en étant en hôpital pédiatrique mais on est en train de tendre vers les mêmes dysfonctionnements qui peuvent se passer chez l'adulte. On est pas formés face à cela et ce n'est pas entendable. J'ai des collègues qui ont dit 'on va se former au pied-poing', mais non, on ne doit pas en arriver là pour assurer notre propre sécurité. Il faut trouver des solutions sinon on va craquer et on retournera en grève", prévient Laetitia, auxiliaire de puériculture.

